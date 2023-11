Kansallismuseolla alkoi tuplatyömaa: Lisärakennushanke käynnistyi vuosisadan odotuksen jälkeen

Helsingissä sijaitsevassa Kansallismuseossa on juuri käynnistymässä julkisivujen ja vesikattojen peruskorjaus. Sen yhteydessä samalle tontille on syyskuussa alkanut omana hankkeena vajaan 6 000 kerrosneliömetrin laajennusosan rakentaminen, jonka erikoisuus arkkitehtuurin lisäksi on, että tiloista 90 prosenttia sijoittuu maan alle.