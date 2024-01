Ramboll palkkasi yksilövalmentajan keskellä rakentamisen romahdusta, Peab ei säästä koulutuksesta

Koulutus kiinnostaa rakennusalan yrityksissä suhdannekuopassakin. Kysyntää on täydennyskoulutuksilla sekä pätevyys- ja tutkintokoulutuksilla. Lyhyet ajankohtaiset tietoiskut vetävät väkeä.

Peabilla kiinnostavat nyt ympäristöön ja energiaan liittyvät täydennyskoulutukset, koska nuo asiat ovat rakennusalalla pinnalla. Rakentamisen johtaja Marko Rinkinen uskoo, että niiden painoarvo vain nousee tulevaisuudessa.

”Myös digitalisaatio ja tietomallinnus ovat sellaisia aiheita, jotka kiinnostavat”, hän kertoo.

Hän muistuttaa myös, että lainsäädännön muutokset tuovat jatkuvasti tarvetta kouluttautumiseen. Tällainen on esimerkiksi taksonomia.

Yrityksessä on tarjolla sisäistä ja ulkopuolista koulutusta esimerkiksi pätevyyksissä.

Aiempaa useampi peabilainen on hyödyntänyt vähentyneen kiireen omaehtoiseen opiskeluun. He ovat esimerkiksi saattaneet päivittää alemman ammattikorkeakoulututkinnon ylempään tai hakeutua täydentävään lisäkoulutukseen esimerkiksi ympäristöasioista.

Painopisteissä vaihtelua

Peabilla koulutuksesta ei haluta leikata säästön takia. Rinkinen suosittelee, että yritykset pikemminkin hyödyntäisivät suhdanteen rauhoittumisen.

”Koulutus on väärä paikka säästää. Kiivaassa markkinatilanteessa on kiirettä. Nyt kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen on paremmin aikaa”, hän pohtii.

Rinkisen mukaan Peab on satsannut ja kannustanut koulutukseen koko ajan. Se on henkilölle itselleen ja yritykselle pääomaa ja tärkeää liiketoiminnan menestymiselle.

Koulutuksen määrä ja kysyntä on yrityksessä pysynyt melko vakiona viime vuodet.

Rinkinen ei näe jatkossa suuria muutoksia koulutuksen tarpeessa tai määrässä. Painopistealueet saattavat elää.

Ulkoa tullut toiveita

Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus Rateko tarjoaa rakennusalan ammattilaisille lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä sertifikaatteihin ja pätevyyksiin valmentavaa koulutusta. Koulutuksia järjestetään myös tutkintoon johtavina.

Rehtori Heidi Husarin mukaan tutkintokoulutukset vetävät tällä hetkellä melko hyvin. Yksi pidempi koulutus jouduttiin siirtämään viime vuodesta tämän vuoden keväälle.

Hän näkee koulutuksen tärkeänä myös laskusuhdanteessa esimerkiksi työntekijöiden sitoutumisen ja motivaation ylläpitämisen takia.

Tällä hetkellä koulutustarjonnassa kiinnostaa muun muassa korjausrakentaminen ja talotekniikka sekä viestintä rakennushankkeissa. Kysyntää on myös johtamisen, kestävän rakentamisen ja lainsäädännön, kuten taksonomian, opeille.

Husarin mukaan Ratekolta on pyydetty esimerkiksi täydennyskoulutusta suunnittelun- ja projektinohjauksesta sekä suunnittelupalveluiden hankinnasta. Toisaalta se on luopunut rakennusterveysasiantuntijan koulutuksesta, koska ammattikorkeakoulut kattavat nykyään koulutustarpeen.

Hän näkee, että ajankohtaisilla aiheilla on aina kysyntää koulutuksissa. Asiakkaat ovat myös kiitelleet koulutusten etäkoulutusmahdollisuutta.

Hetki aikaa pysähtyä

Noin vuosi sitten Ramboll pilotoi esihenkilöiden sisäistä yksilövalmennusta Suomessa. Syksyllä se palkkasi taloon oman yksilövalmentajan. Rakennusalalla tämä lienee vielä harvinaista.

Idea valmennukseen tuli muun muassa esihenkilöiden palautteen pohjalta. Työelämä on toimimista keskellä jatkuvaa muutosta. Onnistuneeseen johtamiseen kaivattiin lisää työkaluja.

Valmennuksen käynyt infraomaisuuden hallinnan yksikönpäällikkö Sini Metsävuo on tyytyväinen koulutukseen. Esihenkilötyö on haastava tehtävä, ja arki on kiireistä. Hän halusi aikaa pysähtyä.

”Oli tärkeää saada miettiä hetken rauhassa oman yksikön asioita ja omia työtehtäviä.”

Hän sanoo käsittelevänsä asioita puhumalla, koska silloin omia ajatuksia ymmärtää paremmin. Nyt hän sai keskustella valmentajan kanssa kahden kesken yksilötapaamisessa.

Metsävuosta koulutus on tärkeää aina. Rakennusala muuttuu koko ajan, joten on pakko nähdä eteenpäin erityisesti asiakkaiden takia ja kehittää omaa osaamista.

”Siksi ei voi jäädä odottelemaan sopivaa aikaa kouluttautua, koska ei sellaista aikaa koskaan tule.”

Nyt yksilövalmennus on tullut osaksi Rambollin HR-työkalupakkia Suomessa. Metsävuokin osallistuu valmennukseen uudelleen.

Valmentaja on alanvaihtaja

Rambollin yksilövalmentaja Karoliina Lehmusvirran tehtävänä on kehittää johtajuutta. Valmennuksissa hän tarjoaa esihenkilöille tukea vaativassa jatkuvan muutoksen ajassa.

”Aiemmin johdettiin muutoksia kuin hankkeita. Nykyään esihenkilö johtaa muutoksessa.”

Hänestä työelämässä on ylipäätään yhä tärkeämpää, että pystytään toimimaan epävarmuuden keskellä. Tätä voi myös itse opiskella ja kehittää. Muutoskyky ja oman työn johtaminen ovat nousseet viime aikoina vahvasti esille.

Rambollilla koulutustarjonta on kansainvälistä. Yrityksessä on paljon myös omaehtoista koulutustarjontaa. Lehmusvirran mukaan koulutustarjonnan kysyntä ja tarjonta on pysynyt laskusuhdanteessakin melko tasaisena.

Hän on itse alanvaihtaja. Aiemmin hän vastasi Rambollissa markkinoinnista ja viestinnästä. Hän valmistui viime vuonna maisteriksi käyttäytymistieteistä.

”Alanvaihdos on ollut todella antoisaa! Oma polkuni on hyvä esimerkki työurien moninaistumisesta. Jatkuvassa muutoksessa on yhä tärkeämpää pitää huolta myös oman osaamisensa uudistamisesta.”

Täydennyskoulutus kiinnostaa

Rakennus- ja kiinteistöalan liitot tarjoavat alan koulutusta. RILin koulutuksista vastaava johtaja Ville Raasakka kertoo, että perinteisesti eniten ovat kiinnostaneet Fise-pätevyyteen johtavat koulutukset ja lainsäädäntöön liittyvät koulutukset.

Hänen mukaansa täydennyskoulutukset ovat keränneet osallistujia mukavasti, entiseen malliin. Joissain yksittäisissä koulutuksissa osallistujamäärä on vähentynyt hieman.

RKL:n koulutuspäällikkö Antti Niiles kertoo, että pätevyyskoulutukset kiinnostavat osallistujia. Osallistujamäärissä on ollut suhdanteesta johtuvaa notkahdusta. Pätevyyskoulutuksista työnjohtaja- ja valvojakurssit ovat olleet suosituimpia.

”Jäsenille tarjotut lyhyet tietoiskut ajankohtaisista aiheista ovat kiinnostaneet aiempaa enemmän.”

Lyhyttä koulutusta on muun muassa digitalisaatiosta, kuten tekoälystä työmaalla, ja rakennusfysiikasta. Niileksestä on mahdollista, että uusi rakentamislaki ja siihen liittyvä keskeinen liitännäislaki eli laki rakentamisen suunnittelu- tai työnjohtotehtävissä toimivien pätevyyden osoittamisesta lisää jatkossa kouluttautumistarpeita.

RIAn toimitusjohtaja Kirsi Mettälän mukaan koulutusaiheista esimerkiksi lainsäädäntömuutokset, tekoäly, työhyvinvointi, korjausrakentaminen, sisäilma-asiat ja pätevyydet kiinnostavat tällä hetkellä. Järjestössä ei ole havaittu suurta muutosta kiinnostuksessa koulutukseen tai koulutustarpeissa.

”Tulossa olevat lainsäädäntömuutokset ja vaatimukset toivottavasti herättävät jäsenistön oman osaamisensa kehittämiseen tulevaisuuden tarpeita ajatellen.”

Mettälästä on huolestuttavaa, että moni rakennusalan yritys joutuu nyt karsimaan myös henkilöstön koulutuksesta heikon taloudellisen tilanteen vuoksi. Hänestä rakennusalalla pitäisi yhteisvoimin varmistaa, että rakennusalan elpyessä tarvittava osaaminen ja resurssit löytyvät.