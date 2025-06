Kaupunkisuunnittelun kansainvälinen osaaja aloitti SIM-Citystä Rambollin kansainvälinen Transport-liiketoiminta sai kevään korvalla lisää suomalaisväriä. Kyseisen bisnessektorin kaupalliseksi johtajaksi nousi talon sisältä Jukka-Pekka Pitkänen, jonka urakkana on vahvistaa yhtiön globaalia markkina-asemaa liikenne- ja kaupunkisuunnittelussa sekä väyläinfrassa.

Olet nyt Rambollin Transport-liiketoiminnan Commercial Director. Millainen on toimenkuvasi?

Työkenttänä on rakennetun ympäristön kokonaisvaltainen suunnittelu mukaan lukien monialaiset tie- ja rataprojektit sekä muun muassa siltojen ja tunneleiden kaltaiset erikoisrakenteet. Työpöydällä on myös erilaisia kasvuun, asiakastoimintaan, yhteistyöverkostoon ja kaupallisiin prosesseihin liittyviä asioita. Meillä on kymmenkunta kohdemarkkinaa ja lähes 4000 asiantuntijaa. Konttorit sijaitsevat ympäri maailmaa Singaporesta Torontoon ja Rovaniemeltä Karlsruheen.

Millaisen tiimin kanssa työskentelet? Mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Lähitiimiin kuuluu viestintäjohtaja, strategiajohtaja, kestävän kehityksen johtaja sekä suuriin projekteihin erikoistunut osaamiskeskus. Tukholman metron uusi keltainen linja (Gula linjen) on yksi tuore esimerkkiprojekti. Haemme reipasta kasvua vähintään yhdessä uudessa kohdemarkkinassa. Olemme vahvoja Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, mutta tavoitteena on vahvistaa osaamista ja projektisalkkua myös esimerkiksi Pohjois-Amerikassa.

Luotsasit aiemmin älykkään liikkumisen liiketoimintaa. Millaista oppia siitä kertyi?

Tuossa pestissä esihenkilö, oma tiimi ja sidosryhmäverkosto sijaitsivat ympäri maailmaa. Se opetti paljon etänä toimivien tiimien johtamisesta sekä sen, että kulttuuritaustoistaan huolimatta ihmiset ovat varsin samankaltaisia. Suomessa hyviksi todetut käytännöt toimivat myös muualla ja toisinpäin. Suurimmat opit liittyivät kommunikaatiotaitoihin ja kattavan sidosryhmäverkoston hallitsemiseen.

Jukka-Pekka Pitkänen Syntynyt Helsingissä 1979 DI, Rakennus- ja ympäristötekniikka, TKK 2005. Commercial Director, Global Business Area Transport, Ramboll Transport, 02/2025– Global Division Director, Smart Mobility, Ramboll Transport 2018–2025 Johtaja, Urban-sektori, Ramboll Finland 2014–2017 Yksikönpäällikkö, liikenne, Ramboll Finland 2007–2014 Asiantuntija, projekti- ja ryhmäpäällikkö, Ramboll Finland 2004–2007 Diplomityöntekijä, Ratahallintokeskus 2005 Harrastukset: Raskas musiikki, laitesukellus, kuntoliikunta ja leikkihetket tyttären kanssa

Mikä veti aikanaan kaupunkisuunnittelun ja liikenteen pariin?

Osittain sattuma, mutta ennen kaikkea innostus kaupunkeja ja liikkumista kohtaan. Löysin itseni ennen pääainevalintaa TKK:n liikennetekniikan yleisopintojaksolta ja olin täysin myyty. Toki olin ollut jo pienestä pitäen joukkoliikennefani ja pelasin innolla muun muassa SIM-Cityä.

Mitkä ovat olleet työurasi tähtihetkiä?

Ensimmäisessä esihenkilöroolissa tehtäväni oli rakentaa Ramboll Finlandin liikenneosaaminen uusiksi. Yhdessä avainhenkilöiden kanssa saimme kasvatettua 20 hengen melko kokemattoman tiimin yli 50 hengen ”power houseksi”.

Toinen voisi olla jo yli kymmenen vuotta järjestetty 72 tunnin liikennehaaste -tapahtuma. Kisan myötä on tavoitettu satoja opiskelijoita ja saatu heidät innostumaan kaupunki- ja liikennesuunnittelusta.