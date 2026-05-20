Uudisrakentamisen luvissa 11 prosentin kasvu
Eniten rakentamislupia myönnettiin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla.
Uudisrakentamiseen rakentamisluvan saaneiden rakentamistoimenpiteiden kuutiomäärän vuosisumma kasvoi 11 prosenttia vuoden takaisesta maaliskuussa 2026. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista.
Asuinrakennuksille myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän 12 kuukauden liukuva vuosisumma väheni 7 prosenttia. Muun kuin asuinrakentamisen kuutiomäärä kasvoi 15 prosenttia.
Rakentamislupa myönnettiin 16 322 asunnolle, mikä oli 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Rakentamislupia myönnettiin 33 miljoonalle kuutiometrille huhtikuun 2025 ja maaliskuun 2026 välisenä aikana.
Valmistuneissa kasvua
Uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän vuosisumma oli suurin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Kuutiomäärä oli kahdessatoista maakunnassa suurempi kuin vuotta aiemmin.
Valmistuneiden rakennushankkeiden kuutiomäärän vuosisumma oli maaliskuussa 2026 suurin Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kuutiomäärä kasvoi kolmessatoista maakunnassa.
Koko maassa valmistui huhtikuun 2025 ja maaliskuun 2026 välisenä aikana 20 278 uutta asuntoa, mikä oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Maakunnista eniten asuntoja valmistui Uudellemaalle, johon valmistui 9 229 asuntoa. Valmistuneiden uusien asuntojen määrä kasvoi vuoden takaiseen verrattuna kahdessatoista maakunnassa.
Rakennushankkeita valmistui ajanjaksolla kaikkiaan 29 miljoonaa kuutiometriä. Se oli 6 prosenttia vuoden takaista enemmän.
