Rataverkon järjestelmiä uusitaan – Sweco mukaan palveluallianssiin Suomen rataverkon turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmät uusitaan vaiheittain.

Sweco on valittu osaksi Väyläviraston palveluallianssia, jonka tehtävänä on suunnitella turvalaite- ja kuluvalvontajärjestelmien korvaaminen ERTMS-ohjelmassa. Lisäksi Swecon asiantuntijat vastaavat allianssissa käyttöönottotarkastuksista.

Väyläviraston ohjelman tarkoitus on uusia koko Suomen rataverkon turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmät vaiheittain vuoteen 2030 mennessä.

Nyt työnsä aloittava allianssi vastaa Länsi- ja Etelä-Suomessa sijaitsevista rataosista, joiden yhteispituus on lähes 970 kilometriä. Rataosat kattavat muun muassa pääradan Helsingistä Pohjois-Loukoon melkein Seinäjoelle asti, ja rantaradan osuuden Helsingistä Uuteenkaupunkiin.

Swecon asiantuntijat vastaavat hankkeessa turvalaite- ja kulunvalvontajärjestelmien korvaamisen suunnittelusta ja toteutuksien käyttöönottotarkastuksista.

“Mukanamme palveluallianssiin tuomme vahvaa monialaista rautatiesuunnitteluosaamista, sekä kokemusta vastaavista hankkeista Euroopassa. On hienoa olla mukana varmistamassa Suomen rataverkon turvallista ja luotettavaa toimintaa myös tulevaisuudessa”, Swecon Infra ja liikenne -toimialan johtaja Juho Siipo sanoo.