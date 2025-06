Uuden satamaradan suunnittelu etenee Turussa Uusi rata loisi toimivamman yhteyden keskustasta satamaan.

Kuuntele juttu

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Turun satamaradan siirtämisestä uuteen sijaintiin. Viraston mukaan uusi satamarata loisi entistä toimivamman ja turvallisemman yhteyden keskustasta satamaan. Hankkeen rakentamisesta ei ole vielä päätöstä.

Väylävirasto käynnisti Turun uuden satamaradan suunnittelun tämän vuoden alussa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa junat kulkevat satamaan pohjoisesta, Pahaniemen sillan suunnasta, matkustajasatamaan tulevan uuden yhteisterminaalin yhteyteen. Nykyinen satamarata on tarkoitus purkaa ja näin vapauttaa alue muuhun maankäyttöön.

Suunnittelutyö on nyt edennyt nyt rata- ja rakentamissuunnitelmien laatimiseen. Suunnittelun yhteydessä tarkennetaan myös aiemmissa suunnitteluvaiheissa laadittua kustannusarviota.

”Olemme parhaillaan solmimassa suunnittelusopimuksia hankkeeseen kuuluvista suunnitteluhankinnoista. Ne sisältävät sekä hallinnollisen ratasuunnittelun että tarkemman tason rakentamissuunnitelmien laatimisen. Tavoitteenamme tällä hetkellä on, että ratasuunnitelma valmistuu keväällä 2026”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta.

Suunnitteluun liittyviä maastotutkimuksia tehdään eri puolilla aluetta. Ne voivat näkyä esimerkiksi maaperätutkimuksina, maastomittauksina ja katselmuksina. Ensimmäisiä tutkimuksia on tehty jo alkuvuoden aikana.

Turun satamaradan siirto on Turun kaupungin ja Väyläviraston yhteishanke. MAL-sopimuksessa sille on sovittu 18 miljoonan euron valtuutus, josta Väyläviraston osuus on 11 miljoonaa ja Turun kaupungin osuus 7 miljoonaa euroa.