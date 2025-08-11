Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Hartela käynnistää RS-kohteen Järvenpäässä – puolet asunnoista myyty tai varattu

Rakentaminen käynnistyy elokuussa ja kohteen on määrä valmistua syyskuussa 2026

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 11. elokuuta 2025, 9:15
Kovan rahan uudiskohde sijoittuu Järvenpäässä Valtuustonkadun ja Myllyntien kulmaukseen.

Hartela käynnistää uuden RS-muotoisen omistusasuntokohteen rakentamisen Järvenpäässä Pöytäalhon kaupunginosassa.

