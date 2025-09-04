Ismo Tawast sai kiinnostavan uuden tehtävän, kun Sweco päätti lisätä vientiä yhteistyöllä – ”Tavoittelemme lisää työtä Suomeen”
Ismo Tawast vastaa rakennetun ympäristön vientihankkeiden johtamisesta Suomessa.
Sweco haluaa kehittää yhteistyötä konsernin sisällä viennin edistämiseksi. Rakennetun ympäristön vientihankkeet sekä nopeasti kasvavat liiketoiminta-alueet, kuten vaativat datakeskushankkeet, ovat yritykselle merkittäviä kasvualueita.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Ismo Tawast sai kiinnostavan uuden tehtävän, kun Sweco päätti lisätä vientiä yhteistyöllä – ”Tavoittelemme lisää työtä Suomeen””