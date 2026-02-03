Omakotirakentamisen vuosi oli jälleen heikko Pientaloteollisuuden jäsenyritykset odottavat kesää kohti parempaa.

Pientaloteollisuuden (PTT) mukaan omakotirakentamisen määrä pysyi viime vuonna historiallisen matalalla tasolla. Järjestön mukaan merkittävin syy huonoon tilanteeseen on heikko kuluttajaluottamus.

PTT:n jäsenyritysten omakoti- ja paritalojen toimitusmäärä kyllä kasvoi viime vuoden aikana viisi prosenttia edellisvuodesta, mutta uusia kauppoja solmittiin vuoden aikana kaksi prosenttia aiempaa vuotta vähemmän. PTT:n jäsenyritysten suhdanneodotukset vuodenvaihteessa olivat yhä plussalla, mutta laskivat syksyn lukemista.

Suhdannekatsauksen mukaan vuoden 2025 viimeinen neljännes oli aavistuksen parempi kuin vastaava ajanjakso vuotta aiemmin. PTT:n jäsenyritykset toimittivat neljänneksen aikana 334 omakoti- ja paritaloasuntoa eli prosentin edellisvuotta enemmän. Uusia kauppoja tehtiin 461 omakoti- ja paritaloasunnosta, missä kasvua oli neljä prosenttia. Tilauskanta kuitenkin pieneni vuoden viimeisellä neljänneksellä neljä prosenttia.

Heikko kuluttajaluottamus ja rahoitus jarruina

PTT:n jäsenyrityksiltä kysytään suhdannenäkymiä kolmen ja kuuden kuukauden tähtäimellä. Kolmen kuukauden saldoluku laski 1:een ja kuuden kuukauden saldoluku 26:een. PTT:n jäsenyritykset arvioivat näin markkinatilanteen pysyvän samalla tasolla lähikuukaudet, mutta kesällä tilanteen odotetaan parantuvan.

PTT:n mukaan omakotirakentamista jarruttaa heikko kuluttajaluottamus ja rahoitus. Järjestön mukaan jäsenyrityksiltä on tullut yhä useammin viestejä, joiden mukaan rahoituksen saaminen viivästyttää tai jopa keskeyttää suunniteltuja omakotitaloprojekteja.

Rakennustutkimus RTS:n mukaan Suomessa aloitettiin viime vuonna noin 3 900 uuden omakoti- ja paritalon rakentaminen, joista noin 2 400 toteutettiin erilaajuisina talopaketteina. PTT:n jäsenyritykset kattavat talopakettirakentamisesta noin 60 prosenttia.