Tervon johtajalla on joensuulaisjuuret

Perinteikäs joensuulainen Rakennustoimisto K. Tervo hakee Pirkanmaan ohella jalansijaa myös pääkaupunkiseudulta. Uuden Helsingin-yhtiön vetäjäksi on pestattu Matti Koivunoro.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 6. helmikuuta 2026, 14:00
Matti Koivunoro aloitti uudessa tehtävässään tammikuussa. Kuva: Rakennusliike K. Tervo

Olen kotoisin Joensuusta, ja Keijo Tervo oli hyvän ystäväni isä. Yritys on ollut aina kotikaupunkini suurimpia rakentajia. Päädyimme nykyisten omistajien kanssa keskustelemaan yhteisistä intresseistä, joiden päätteeksi perustimme tytäryhtiön. Tässä olivat tähdet kohdillaan, ja pesti tuntui alusta asti omalta.

