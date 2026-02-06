Tervon johtajalla on joensuulaisjuuret Perinteikäs joensuulainen Rakennustoimisto K. Tervo hakee Pirkanmaan ohella jalansijaa myös pääkaupunkiseudulta. Uuden Helsingin-yhtiön vetäjäksi on pestattu Matti Koivunoro.

Olen kotoisin Joensuusta, ja Keijo Tervo oli hyvän ystäväni isä. Yritys on ollut aina kotikaupunkini suurimpia rakentajia. Päädyimme nykyisten omistajien kanssa keskustelemaan yhteisistä intresseistä, joiden päätteeksi perustimme tytäryhtiön. Tässä olivat tähdet kohdillaan, ja pesti tuntui alusta asti omalta.