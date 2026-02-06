Tervon johtajalla on joensuulaisjuuret
Perinteikäs joensuulainen Rakennustoimisto K. Tervo hakee Pirkanmaan ohella jalansijaa myös pääkaupunkiseudulta. Uuden Helsingin-yhtiön vetäjäksi on pestattu Matti Koivunoro.
Olen kotoisin Joensuusta, ja Keijo Tervo oli hyvän ystäväni isä. Yritys on ollut aina kotikaupunkini suurimpia rakentajia. Päädyimme nykyisten omistajien kanssa keskustelemaan yhteisistä intresseistä, joiden päätteeksi perustimme tytäryhtiön. Tässä olivat tähdet kohdillaan, ja pesti tuntui alusta asti omalta.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tervon johtajalla on joensuulaisjuuret”