Alvar Aallon kädenjälki päätymässä maailmanperintölistalle – ratkaisu heinäkuussa
Kolmetoista kohdetta sisältävä Aalto Works on Suomen ensimmäinen arkkitehtuurin sarjakohteena tehty maailmanperintöehdotus.
Unescon maailmanperintökomitean neuvoa-antava asiantuntijaelin Icomos on antanut suosituksensa Alvar Aallon arkkitehtuurikohteiden nostamisesta maailmanperintölistalle.
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Yksi vastaus artikkeliin “Alvar Aallon kädenjälki päätymässä maailmanperintölistalle – ratkaisu heinäkuussa”
Rakennukset arvokkaita ylläpitää ja korjata, mitä ne lisäksi vaativat todella paljon.