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Kategoriat Arkkitehtuuri Uutiset

Alvar Aallon kädenjälki päätymässä maailmanperintölistalle – ratkaisu heinäkuussa

Kolmetoista kohdetta sisältävä Aalto Works on Suomen ensimmäinen arkkitehtuurin sarjakohteena tehty maailmanperintöehdotus.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. kesäkuuta 2026, 14:57
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1 kommentti artikkeliin Alvar Aallon kädenjälki päätymässä maailmanperintölistalle – ratkaisu heinäkuussa
Hiljattain peruskorjattu Finlandia-talo on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista Aallon töistä. (Kuva: Aki Rask)

Unescon maailmanperintökomitean neuvoa-antava asiantuntijaelin Icomos on antanut suosituksensa Alvar Aallon arkkitehtuurikohteiden  nostamisesta maailmanperintölistalle.

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Yksi vastaus artikkeliin “Alvar Aallon kädenjälki päätymässä maailmanperintölistalle – ratkaisu heinäkuussa”

  1. Rakennukset arvokkaita ylläpitää ja korjata, mitä ne lisäksi vaativat todella paljon.

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