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Kategoriat Kiertotalous Infra Tutkimus Uutiset Ympäristö

Betolarin suunnanmuutos selvisi – miljoonatuki EU:n Minerva-hankkeesta

Betolarin teknologialla tehostetaan metallien talteenottoa kaivannaisjakeista ja hyödynnetään prosessissa syntyvät sivuvirrat vähähiilisen kiertotaloussementin valmistuksessa. EU-hanke toteutetaan Soklin kaivosalueella Itä-Lapissa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. kesäkuuta 2026, 13:46
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Betolarin roolina on tehostaa metallien talteenottoa kaivannaisjakeista ja hyödyntää prosessissa syntyvät sivuvirrat vähähiilisen kiertotaloussementin valmistuksessa. Kuva: Alpertti Rieskjarvi Ruoste Produ

Betolar on saanut 2,1 miljoonan euron tukipotin EU:n Life-ohjelman rahoittamasta Minerva (Mineral efficiency, recovery and valorisation in the arctic)-hankkeesta.

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