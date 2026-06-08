Betolarin suunnanmuutos selvisi – miljoonatuki EU:n Minerva-hankkeesta
Betolarin teknologialla tehostetaan metallien talteenottoa kaivannaisjakeista ja hyödynnetään prosessissa syntyvät sivuvirrat vähähiilisen kiertotaloussementin valmistuksessa. EU-hanke toteutetaan Soklin kaivosalueella Itä-Lapissa.
Betolar on saanut 2,1 miljoonan euron tukipotin EU:n Life-ohjelman rahoittamasta Minerva (Mineral efficiency, recovery and valorisation in the arctic)-hankkeesta.
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