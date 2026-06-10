Hailuodon kiinteä yhteys valmistuu suunniteltua aiemmin Avaamisen jälkeen hanke jatkuu vielä Huikun työsillan ja lauttalaiturien purkamisella sekä viimeistelytöillä.

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Hailuodon ja Oulunsalon välillä pääsee kulkemaan kiinteää tieyhteyttä pitkin jo kesäkuun loppupuolella. Yhteys valmistuu liikenteelle muutamia kuukausia tavoiteaikataulusta edellä.

Huikun sillan vedeneristystyöt saatiin valmiiksi viime viikonloppuna, ja sääolosuhteista riippuvaisista työvaiheista merkittävimpinä ovat jäljellä enää asfaltointi ja siltojen liikuntasaumalaitteiden tukikaistojen teko. Niiden valmistuttua pystytään vahvistamaan päivä, jolloin silta avataan liikenteelle.

”Hankkeen rakennustyöt etenevät hyvässä aikataulussa, mihin ovat vaikuttaneet onnistuneet suunnittelu- ja toteutusratkaisut sekä kevään suotuisat sääolosuhteet. Töiden aikataulutuksessa ja varsinaisessa rakennustyössä on pystytty kirimään ja kiinteä yhteys saadaan avattua liikenteelle jo ennen vilkkainta kesälomakautta”, projektipäällikkö Jukka Päkkilä Väylävirastosta kertoo.

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Hailuodon kiinteä yhteys muodostuu 767-metrisestä Huikun sillasta, 737-metrisestä Riutun sillasta sekä 6,9 kilometristä pengertietä. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät louheenajolla toukokuussa 2024.

Kun kiinteä yhteys on avattu liikenteelle, hanke jatkuu vielä Huikun työsillan ja lauttalaiturien purkamisella sekä viimeistelytöillä.