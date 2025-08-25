Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Hailuodon kiinteä yhteys on poikkeuksellinen työmaa merellä – ”Pahin on varmaan vielä edessä”

Hailuodon kiinteän yhteyden rakentajille yllätyksiä ovat aiheuttaneet lauttojen liikennöinnin ongelmat ja odotettua paremmat pohjaolosuhteet. Massiivinen hanke etenee aikataulussaan, ja Hailuotoon pääsee tietä pitkin ensi vuonna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 25. elokuuta 2025, 6:00
Huikun sillan teräselementtejä alettiin tunkata paikoilleen alkukesästä. Kuva: Vesa Ranta

Vuoden 2024 keväästä lähtien Hailuodon kiinteän yhteyden työmaalle jatkunut rekkaralli hiljeni huomattavasti viime keväänä.

  1. Paikallisten pitämä jääkulku oli ollut jo suljettuna tovin aikaan ennen kuin auto ajoi lauttaväylään ja kuljettaja hukkui.

