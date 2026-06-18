Helsinki peruskorjaa tänäkin kesänä yhtä valtaväylää – Käynnissä olevan raitioliikennekatkon yllätyksettömyyttä toivotaan kädet ristissä
Hämeentien, Helsinginkadun ja Mannerheimintien isojen kunnostusurakoiden jälkeen vuorossa on tänä ja ensi vuonna Mäkelänkatu.
Helsingin kantakaupungin perinteisten valtaväylien kunnostuksessa on edetty pitkälle neljänteen tuotantokauteen. Hämeentie liitoskatuineen uudistettiin vuosina 2019–2020, Helsinginkatu ja osa Runeberginkatua vuosina 2021–2022 ja Mannerheimintie vuosina 2023–2025. Nyt on koittanut Mäkelänkadun vuoro.
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