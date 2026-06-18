Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Uutiset Infra

Helsinki peruskorjaa tänäkin kesänä yhtä valtaväylää – Käynnissä olevan raitioliikennekatkon yllätyksettömyyttä toivotaan kädet ristissä

Hämeentien, Helsinginkadun ja Mannerheimintien isojen kunnostusurakoiden jälkeen vuorossa on tänä ja ensi vuonna Mäkelänkatu.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 18. kesäkuuta 2026, 8:04
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helsinki peruskorjaa tänäkin kesänä yhtä valtaväylää – Käynnissä olevan raitioliikennekatkon yllätyksettömyyttä toivotaan kädet ristissä
Tällä hetkellä rakenteilla on kadun länsipuoli. Sen valmistuttua liikenne suljetaan itäpuolelta ja työt siirtyvät sinne. Kuva: Daniel Wallenius

Helsingin kantakaupungin perinteisten valtaväylien kunnostuksessa on edetty pitkälle neljänteen tuotantokauteen. Hämeentie liitoskatuineen uudistettiin vuosina 2019–2020, Helsinginkatu ja osa Runeberginkatua vuosina 2021–2022 ja Mannerheimintie vuosina 2023–2025. Nyt on koittanut Mäkelänkadun vuoro.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsinki peruskorjaa tänäkin kesänä yhtä valtaväylää – Käynnissä olevan raitioliikennekatkon yllätyksettömyyttä toivotaan kädet ristissä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset