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Kategoriat Talous Kiinteistöt Rakentaminen

Johtaja: ”Kysyntää olisi paljon enemmänkin, kun vain rahoitusratkaisut saataisiin kuntoon”

Operaattoreilla olisi paljonkin tarpeita hoivakiinteistöille, mutta hankkeita ei saada liikkeelle, koska epävarmuudet ovat nostaneet sijoittajien tuottovaateita.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 8. kesäkuuta 2026, 8:08
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Welco toteutti kvr-hankkeena 2 200 bruttoneliön laajuisen Kivisillan vanhusten hoivakodin Keravan asuntomessualueelle. Kuva: Welco

Hyvinvointitilojen kehittämiseen ja rakentamiseen erikoistuneen oululaisen Welcon (Welfare Construction) toimitusjohtaja Ville-Pekka Lehdon mukaan operaattoreilla on paljon tarpeita vanhusten hoivakiinteistöille. Taustalla on väestön ikääntymiskehitys.

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