Johtaja: ”Kysyntää olisi paljon enemmänkin, kun vain rahoitusratkaisut saataisiin kuntoon”
Operaattoreilla olisi paljonkin tarpeita hoivakiinteistöille, mutta hankkeita ei saada liikkeelle, koska epävarmuudet ovat nostaneet sijoittajien tuottovaateita.
Hyvinvointitilojen kehittämiseen ja rakentamiseen erikoistuneen oululaisen Welcon (Welfare Construction) toimitusjohtaja Ville-Pekka Lehdon mukaan operaattoreilla on paljon tarpeita vanhusten hoivakiinteistöille. Taustalla on väestön ikääntymiskehitys.
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