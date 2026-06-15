Kesko ostaa Dahlin – rakentamisesta ja talotekniikasta yhtiön päätoimiala
Dahlilla on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yhteensä noin 190 myymälää, kolme automatisoitua keskusvarastoa, noin 2 700 työntekijää ja yli 70 000 asiakasta.
Kesko on tehnyt sopimuksen, jonka myötä se on ostamassa ranskalaiselta Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt.
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