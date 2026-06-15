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Kategoriat Talotekniikka Infra Rakennustuote Talous Yrityskauppa

Kesko ostaa Dahlin – rakentamisesta ja talotekniikasta yhtiön päätoimiala

Dahlilla on Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yhteensä noin 190 myymälää, kolme automatisoitua keskusvarastoa, noin 2 700 työntekijää ja yli 70 000 asiakasta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. kesäkuuta 2026, 11:27
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Kesko otti loikan tekniseen kauppaan kymmenen vuotta sitten, kun se osti Onnisen. Nyt saman katon alle tulee pohjoismaisen verkoston omaava Dahl. Kuva: Pasi Leino

Kesko on tehnyt sopimuksen, jonka myötä se on ostamassa ranskalaiselta Saint-Gobainilta tekniseen kauppaan keskittyvän Dahlin Ruotsin, Norjan ja Tanskan yhtiöt.

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