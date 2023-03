Kesko on toteuttanut Elektroskandia Norge AS:n yritysoston

Kesko kertoi ostavansa Elektroskandia Norge AS:n 30.1.2023 julkaistussa sijoittajauutisessa. Kesko kertoi tällöin tytäryhtiönsä Onninen sopineen ostavansa Rexel Groupin tytäryhtiön Elektroskandia Norge AS:n. Kauppa vahvistaa Onnisen asemaa Norjan teknisessä tukkukaupassa ja tekee siitä yhä merkittävämmän toimijan vihreän siirtymän edistämisessä.

Elektroskandia Norge AS on Norjan merkittävimpiä sähkötuotteiden jakelijoita ja sen liikevaihto oli noin 250 miljoonaa euroa viime vuonna. Yhtiöllä on yhdeksän myymälää ja neljä toimipistettä eri puolilla maata, sekä pitkälle automatisoitu jakelukeskus lähellä Osloa.