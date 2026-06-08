KTC Group korjaa lääninhallituksen korttelin Oulussa – kustannusarvio 35 miljoonaa euroa
Senaatin mukaan korttelin peruskorjaus ja toimintojen keskittäminen tuo noin 900 000 euron säästöt valtion vuosittaisiin tilakustannuksiin.
Senaatti remontoi Oulun keskustassa sijaitsevan historiallisen lääninhallituskorttelin moderniksi työympäristöksi, jonne keskitetään yhteensä kuudentoista valtion organisaation toiminnot.
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