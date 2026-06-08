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Kategoriat Korjausrakentaminen Arkkitehtuuri Uutiset

KTC Group korjaa lääninhallituksen korttelin Oulussa – kustannusarvio 35 miljoonaa euroa

Senaatin mukaan korttelin peruskorjaus ja toimintojen keskittäminen tuo noin 900 000 euron säästöt valtion vuosittaisiin tilakustannuksiin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. kesäkuuta 2026, 11:18
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Remontoitavat tilat sijoittuvat korttelin kolmeen rakennukseen, joista kaksi on peräisin 1800-luvulta. (Kuva: Senaatti-kiinteistöt)

Senaatti remontoi Oulun keskustassa sijaitsevan historiallisen lääninhallituskorttelin moderniksi työympäristöksi, jonne keskitetään yhteensä kuudentoista valtion organisaation toiminnot.

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