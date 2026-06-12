Kolmen vuoden piina alkaa jo helpottaa, tuoteteollisuus odottaa jo käännettä
Suurimmat-tilinpäätösselvitys kertoo tuoteteollisuuden ja palvelujen viime vuoden olleen edelleen heikko, mutta kuitenkin parempi kuin edellisvuosi. Yritykset odottavat, että nyt mennään kohti parempaa.
Toimitusjohtaja Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuudesta tiivistää alan viime vuoden napakasti: vuosi 2025 oli kolmas peräkkäinen huono vuosi tuoteteollisuudelle.
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