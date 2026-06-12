Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Suurimmat 2025 Rakennustuote Uutiset

Kolmen vuoden piina alkaa jo helpottaa, tuoteteollisuus odottaa jo käännettä

Suurimmat-tilinpäätösselvitys kertoo tuoteteollisuuden ja palvelujen viime vuoden olleen edelleen heikko, mutta kuitenkin parempi kuin edellisvuosi. Yritykset odottavat, että nyt mennään kohti parempaa.

Kirjoittaja Tapio Kivistö, Anne Korhonen
Kirjoitettu 12. kesäkuuta 2026, 6:20
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kolmen vuoden piina alkaa jo helpottaa, tuoteteollisuus odottaa jo käännettä
Muun muassa Deltabeam-liittopalkkeja valmistava Peikko Group yltää tänä vuonna jälleen yli 300 miljoonan euron liikevaihtoon. Kuva: Peikko Group / Pictuner Oy Aki Loponen

Toimitusjohtaja Juha Luhanka Rakennustuoteteollisuudesta tiivistää alan viime vuoden napakasti: vuosi 2025 oli kolmas peräkkäinen huono vuosi tuoteteollisuudelle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kolmen vuoden piina alkaa jo helpottaa, tuoteteollisuus odottaa jo käännettä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset