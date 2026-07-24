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Kategoriat Talous Rakentaminen Uutiset

Maarakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa – päällysteet kallistuivat roimasti

Eniten laskivat puutavaran kustannukset.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 24. heinäkuuta 2026, 10:22
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Ei kommentteja artikkeliin Maarakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa – päällysteet kallistuivat roimasti
Maarakennuskustannukset kallistuivat kesäkuussa. Kuva: Juha Salminen

Maarakennusalan kustannukset nousivat 6,7 prosenttia vuoden 2026 kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden 17,6 prosentin ja pohjarakenteiden 2,0 prosentin välillä. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksistä.

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