Maarakennusalan kustannukset nousivat kesäkuussa – päällysteet kallistuivat roimasti
Eniten laskivat puutavaran kustannukset.
Maarakennusalan kustannukset nousivat 6,7 prosenttia vuoden 2026 kesäkuussa vuoden takaiseen verrattuna. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin päällysteiden 17,6 prosentin ja pohjarakenteiden 2,0 prosentin välillä. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksistä.
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