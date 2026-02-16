Tilastokeskus: Puurakenteet kävivät rakentajien kukkarolle
Puurakenteiden tarvikekustannukset nousivat vuoden aikana 8,1 prosenttia. Vesikatteet puolestaan kallistuivat 3,2 prosenttia.
Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 1,5 prosenttia vuoden 2025 tammikuuhun verrattuna, kertoo Tilastokeskus.
