Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Suhdanne Talous Uutiset

Tilastokeskus: Puurakenteet kävivät rakentajien kukkarolle

Puurakenteiden tarvikekustannukset nousivat vuoden aikana 8,1 prosenttia. Vesikatteet puolestaan kallistuivat 3,2 prosenttia.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. helmikuuta 2026, 8:39
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Tilastokeskus: Puurakenteet kävivät rakentajien kukkarolle
Kovin kustannusnousu osui puurakenteisiin. Pintarakenteissa ja lämmöneristeissä suunta oli sen sijaan alaspäin. Kuva: Vantaa

Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 1,5 prosenttia vuoden 2025 tammikuuhun verrattuna, kertoo Tilastokeskus.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot

Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.

Ota maksuton diginäyte

Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tilastokeskus: Puurakenteet kävivät rakentajien kukkarolle”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset