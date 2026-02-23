Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Maarakentamiskustannukset laskivat tammikuussa – selkein pudotus päällysteissä

Bitumeissa ja muovituotteissa pudotuta kirjattiin peräti 15,9 prosenttia tammikuuhun 2025 verrattuna.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 23. helmikuuta 2026, 9:12
Bitumin hinta jarrutti vielä pari vuotta sitten selvästi päällystystöitä. Nyt hintakäyrä on kääntynyt toiseen suuntaan. Kuva: Mikko Vattulainen

Maarakennusalan kustannukset ovat Tilastokeskuksen mukaan pudonneet vuoden takaiseen tasoon nähden. Laskua kertyi tammikuussa  2026 yhteensä 1,9 prosenttia vuoden 2025 tammikuuhun verrattuna.

