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Kategoriat Talous Kiinteistöt Rakentaminen Uutiset

Rahoituksesta tuli opiskelija-asuntojen rakentamisen pullonkaula -”Siinä riittää työnsarkaa tulevalle hallitukselle”

Opiskelijamäärien nopea kasvu ja ennätyskorkea käyttöaste ovat lisänneet tarvetta opiskelija-asuntorakentamiseen.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 29. heinäkuuta 2026, 13:30
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Opiskelija-asuntojen käyttömäärät ovat SOAn mukaan korkealla. Kuva: SOA

Opiskelijamäärien nopea kasvu ja ennätyskorkea käyttöaste ovat lisänneet painetta opiskelija-asuntorakentamiseen. Keskeiseksi pullonkaulaksi on kuitenkin noussut rahoitus. Asuntorakentamisen tukimuutokset ovat hidastaneet uusien hankkeiden käynnistymistä ja rahoituksen tulevaisuus on epävarma.

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