Rahoituksesta tuli opiskelija-asuntojen rakentamisen pullonkaula -”Siinä riittää työnsarkaa tulevalle hallitukselle”
Opiskelijamäärien nopea kasvu ja ennätyskorkea käyttöaste ovat lisänneet tarvetta opiskelija-asuntorakentamiseen.
Opiskelijamäärien nopea kasvu ja ennätyskorkea käyttöaste ovat lisänneet painetta opiskelija-asuntorakentamiseen. Keskeiseksi pullonkaulaksi on kuitenkin noussut rahoitus. Asuntorakentamisen tukimuutokset ovat hidastaneet uusien hankkeiden käynnistymistä ja rahoituksen tulevaisuus on epävarma.
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