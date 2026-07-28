Suomalaiset nostivat kesäkuussa vähemmän asuntolainaa kuin vuosi sitten
Myös mökkilainaa nostettiin vähemmän.
Suomalaiset kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2026 uusia asuntolainoja 1,3 miljardin euron edestä, mikä on 90 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tämä käy ilmi Suomen Pankin tiedoista.
Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 110 miljoonaa euroa.
Lue lisää: Suomen Pankki: Uudet lainahöllennykset eivät ehkä juurikaan piristä asuntomarkkinoita
Uusien asuntolainojen keskikorko nousi hieman toukokuusta ja oli 3,19 prosenttia kesäkuussa.
Asuntolainakanta oli kesäkuun 2026 lopussa 105,4 miljardia euroa ja asuntolainakannan vuosimuutos -0,2 prosenttia. Sijoitusasuntolainoja oli 9,2 miljardia euroa asuntolainakannasta.
Vähemmän mökkilainaa
Alkuvuoden aikana vapaa-ajanasuntolainoja on nostettu hieman vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.
Kotitaloudet nostivat kesäkuussa 2026 uusia vapaa-ajanasuntolainoja 94,7 miljoonan euron edestä, mikä on 5,0 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten kesäkuussa. Nostoja tehtiin 12 prosenttia vähemmän kuin keskimäärin kesäkuussa vuosina 2011-2025.
Kokonaisuudessaan tammi-kesäkuussa 2026 mökkilainoja on nostettu 355,9 miljoonan euron edestä. Tämä on hieman vähemmän kuin vuonna 2025 vastaavana aikana, mutta enemmän kuin vuosina 2024 ja 2023.
Nostojen supistuminen viime vuodesta selittyy keskimääräisen noston pienemmällä koolla: lukumäärältään uusia mökkilainoja nostettiin tammi-kesäkuussa 2026 jopa hieman vuodentakaista enemmän. Mökkilainojen kysyntä on yleensä runsaimmillaan touko-syyskuussa, ja kesäkuu on tyypillisesti kaikista vilkkain nostokuukausi.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Suomalaiset nostivat kesäkuussa vähemmän asuntolainaa kuin vuosi sitten”