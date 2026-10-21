Datakeskusinvestointien euroista noin neljännes jää Suomeen – ”Jos luvitetut hankkeet saadaan maaliin, se kattaa asuntorakentamisen jättämän kolon”
Datakeskusten kapasiteetti tulee varmuudella lähivuosina moninkertaistumaan.
On tiedossa, että Suomessa on vireillä ennätysmäärä datakeskushankkeita, mutta kokonaiskuva niiden määrästä ja Suomeen jäävistä investointieuroista on puuttunut.
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