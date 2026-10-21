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Kategoriat Rakentaminen

Datakeskusinvestointien euroista noin neljännes jää Suomeen – ”Jos luvitetut hankkeet saadaan maaliin, se kattaa asuntorakentamisen jättämän kolon”

Datakeskusten kapasiteetti tulee varmuudella lähivuosina moninkertaistumaan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 21. lokakuuta 2026, 8:39
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Ei kommentteja artikkeliin Datakeskusinvestointien euroista noin neljännes jää Suomeen – ”Jos luvitetut hankkeet saadaan maaliin, se kattaa asuntorakentamisen jättämän kolon”
Googlen datakeskus Haminassa. Laajennusosat näkyvät taustalla. Kuva: Sami Kero / HS

On tiedossa, että Suomessa on vireillä ennätysmäärä datakeskushankkeita, mutta kokonaiskuva niiden määrästä ja Suomeen jäävistä investointieuroista on puuttunut.

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