Kreaten turvallisuuspäällikkö tykkää kauramoottoreista Kreaten työturvallisuuspäällikkö Henna-Riikka Puolakan vapaa-aika pitää sisällään vauhtia, ja vaarallisia tilanteitakin.

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Kreaten työturvallisuuspäällikkö Henna-Riikka Puolakan onnistunut työpäivä on sellainen, jossa puhelin ja sähköposti viettävät pitkälti hiljaiseloa. Se kertoo, että työmaillakin päivä on sujunut ilman vahinkoja ja tapaturmia.

Turvallisuusekspertin vapaa-aika on sen sijaan huomattavasti vauhdikkaampaa ja sisältää vaarallisia tilanteita, joissa ei juuri jarrutella. Puolakka on näet raviohjastaja, jossa kärkisijoille kiriminen vaatii myös riskinottoa.

Oululainen diplomi-insinööri kiertää ravikisoja kuusivuotiaan Kudos Kazoo -ruunansa kanssa, ja menestys on ollut vähintäänkin kohtuullista. Viime keväänä kaksikko kiri Rovaniemen raveissa ykkössijalle asti.

”Hankimme tämän hevosen Ruotsista vasta viime talvena, joten tässä vielä tutustutaan toisiimme. Kesäkuumalla hevonen ei ollut parhaimmillaan, joten tarkoitus on kokeilla kilpailemista talvisaikaan”, Puolakka kertoilee.

Ratsastuksen kautta raviuralle

Työturvallisuuspäällikön hevosharrastus kuuluu alkaneen jo pikkutyttönä. Koulupäivien jälkeen vapaa-aika kului pitkälti paikallisella ratsastustallilla ja ratsastustunneilla.

Opiskeluvuosina iski uusi kipinä, kun Puolakka innostui kaverinsa houkuttamana raviratsastuksesta, joka tunnetaan myös Monte-nimellä.

”Aloin pyöriä entistä enemmän ravitalleilla ja ravihevosten parissa. Siitä oli sitten lyhyt hyppäys ravirattaille”, hän muistelee.

Hän hankki ajoluvan, minkä jälkeen veri veti tosissaan kisakierroksille. One Moment Please -tamma saikin välillä vedettäväkseen myös ravikärryt.

Uusi laji vei mennessään, ja Puolakka osallistui sekä nuorten ohjastajien lähtöihin että SM-sarjaan. Omaa hevosta ei vielä ollut, joten hän kiersi kisoja laina-ajokeilla.

”Hyvällä hevosella pärjää huonompikin ohjastaja, mutta taitava saa siitä enemmän irti”, hän sanoo.

Piikkipaikka on jo puoli voittoa

Puolakalla tuota taitoa on ollut, sillä palkintokaapissa on jo kymmeniä pokaaleita. Niitä on tullut pääasiassa Oulun seudulta, mutta myös Ruotsin ja Norjan puolelta.

”Toki vuosien varrella on tullut käytyä kuninkuusraveissakin, mutta ilman mainittavaa menestystä. Nykyisillä polttoaineen hinnoilla ei kovin pitkiä ravireissuja kannata muutenkaan tehdä.”

Päättyneen kesäkauden saldo kuuluu sujuneen lähinnä treenien merkeissä. Viilenevät kisakelit nostattavatkin jo ohjastajan odotuksia.

”Edellisen omistajan aikana Kudos Kazoo napsi useita kisavoittoja Ruotsin puolella, joten siltä löytyy menohaluja. Nyt pitää vain odottaa päivää, kun vire on kohdallaan ja kaikki loksahtaa paikalleen”, Puolakka kertoo.

Kokenut ohjastaja aistii hevosen menohalut jo alkulämmittelyssä. Jos homma ei joku päivä oikein huvita, on ohjastajan motivoitava kauramoottori kisavireeseen.

”Jos startissa päästään keulille, niin se on kiistatta puoli voittoa. Yleensä hevonen innostuu siitä itsekin eikä halua päästää muita enää ohi.”

Mikä työläässä, aikaa ja rahaa vievässä raviharrastuksessa sitten viehättää?

”Kilpailuvietti ja hevoset, joista jokainen on omanlaisensa yksilö. Ja insinööriluonteena sitä pyrkii kisoissa ja treeneissä koko ajan parempaan.”