Hyvä maine kirittää kisassa parhaista osaajista, mutta laakereille ei voi jäädä lepäämään – ”Tämä on vähän kuin tilauskanta”
Työntekijän pitää pystyä olemaan ylpeä työnantajastaan. Yrityksen hyvä maine on oleellista osaavan työvoiman saamisessa.
Suhdannenousu on lisännyt rakennusalalla ammattimaisen työvoiman tarvetta. Kisassa hyvistä työntekijöistä pärjäävät yritykset, joilla on kilpailukyisten etujen ja kiinnostavien hankkeiden lisäksi muun muassa hyvä maine.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Hyvä maine kirittää kisassa parhaista osaajista, mutta laakereille ei voi jäädä lepäämään – ”Tämä on vähän kuin tilauskanta””