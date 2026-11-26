Viranomainen: Asbestipurkutyömailla yhä merkittäviä puutteita – useat työnantajat eivät ole lainkaan aloittaneet altistumismittauksia
Noin joka kolmannella tarkastuksella työnantajia velvoitettiin korjaaviin toimenpiteisiin.
Joulukuussa 2025 voimaan tullut asbestilainsäädännön uudistus on otettu asbestipurkutyömailla käyttöön vaihtelevasti. Työsuojeluviranomaisten tarkastuksissa on havaittu edelleen merkittäviä puutteita asbestille altistumisen selvittämisessä ja mittaamisessa.
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