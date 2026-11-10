Historia Lemminkäisellä yhdistää Rakennus-Kasevaa
Jyväskyläläinen rakennusliike haluaa olla monipuolinen rakentaja Keski-Suomen alueella.
Vuonna 2011 perustettu jyväskyläläinen rakennusliike Rakennus-Kaseva rakentaa asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksia noin 100 kilometrin säteellä Jyväskylästä. Tänä päivänä myös korjausrakentamista tekevä yritys työllistää 37 työntekijää ja toimii kymmenettä vuotta peräkkäin 15–30 miljoonan euron liikevaihtoluokassa. Yhdeksän hengen omistajaportaasta kuusi työskentelee operatiivisella puolella.
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