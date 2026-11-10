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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Historia Lemminkäisellä yhdistää Rakennus-Kasevaa

Jyväskyläläinen rakennusliike haluaa olla monipuolinen rakentaja Keski-Suomen alueella.

Kirjoittajat Valtteri Karjula Etunimi Sukunimi
Kirjoitettu 10. marraskuuta 2026, 6:00
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Toimitusjohtaja Ville Kari (vas.) ja rakennuspäällikkö Harri Sivonen toimiston edustalla. Kuva: Valtteri Karjula

Vuonna 2011 perustettu jyväskyläläinen rakennusliike Rakennus-Kaseva rakentaa asuin-, liike- ja teollisuusrakennuksia noin 100 kilometrin säteellä Jyväskylästä. Tänä päivänä myös korjausrakentamista tekevä yritys työllistää 37 työntekijää ja toimii kymmenettä vuotta peräkkäin 15–30 miljoonan euron liikevaihtoluokassa. Yhdeksän hengen omistajaportaasta kuusi työskentelee operatiivisella puolella.

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