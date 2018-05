Lapsiperheille rakennetaan mullistava uutuus Helsingin Sörnäisiin: kerrostalo, jossa on huokeat vuokrat

Helsingin Sompasaareen Sörnäisten kaupunginosaan on tekeillä lapsiperheille suunnattu vuokrakerrostalo. Rakennuttaja on valtion omistama A-Kruunu, joka on perustettu tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Helsingin seudulle.

Urakkasopimus rakentamisesta on allekirjoitettu, ja talon pitäisi valmistua syksyllä 2019. Asuntoja voi alkaa hakea loppukeväällä ensi vuonna.

Yhä useampi lapsiperhe jäisi mielellään asumaan Helsingin keskustaan, mutta A-Kruunun toimitusjohtaja Jari Mäkimattilan mukaan esteeksi muodostuvat huonosti toimivat asuntopohjat tai asumisen hinta.

Useita eri tyyppisiä asuntopohjia

Sompasaaren Fregatti Dygdenin kujalle valmistuvan talon suunnittelua varten selvitettiin pienperheiden asumisen käytäntöjä. Asuntojen suunnittelussa lähtökohtana on pidetty keittiö-olohuonetta, joka on perheen tärkein yhteistila.

”Eteisten kokoon ja toimivuuteen on kiinnitetty huomiota, samoin makuuhuoneisiin. Niitä ei ole eritelty lasten- ja vanhempien makuuhuoneiksi, ja huoneet on tehty niin, että kaikkiin mahtuu esimerkiksi parisänky”, Mäkimattila sanoo.

Taloon on suunniteltu useita eri tyyppisiä asuntopohjia. Osa asunnoista on kaksikerroksisia tai parvellisia, ja niillä on omat sisäänkäynnit suoraan ulkoa maan tasosta.

Umpikorttelin keskelle rakentuu suojaisa piha, jossa lapset voivat leikkiä turvallisesti myös yksin.

Jättikokoisia perheasuntoja taloon ei tule, vaan huoneistojen koko on 70–90 neliötä. Maantasossa olevat asunnot ovat hiukan suurempia, noin sata neliötä.