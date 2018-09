Keskustapuolue kyllästyi kaupungin keskustan viereisen Masthamnenin satama-alueen kehityksen hitauteen ja päätti tilata oman suunnitelman merellisen alueen kehittämisen vauhdittamiseksi.

Arkkitehtitoimisto Anders Berensson Architectsin laatimassa suunnitelmassa alue on jaettu kolmeen erilaiseen alueeseen. Alemmassa, laiturialueen kupeeseen rakennettavassa kaupunginosassa on 19 noin 6-10 -kerroksista rakennusta, joissa on yhteensä noin 2 500 asuntoa, 60 000 neliömetriä toimistotilaa ja noin 90 liike- ja ravintolahuoneistoa.

Masthamnenin pilvenpiirtäjäalue yhdistyy alempaan kaupunginosaan peräti 31 kapearunkoisen puisen clt-tornitalon kautta. Torneissa on kussakin 25-35 kerrosta, yhteensä 3 000 asuntoa ja tilat 30 liike- ja ravintolayritykselle.

Maisemointi hoidetaan alemman kaupunginosan rakennusten katoille rakennettavien puistojen avulla. Puistot liittyvät toisiinsa silloilla.

Masthamnenin alue sijaitsee kolmen kukkulan ympäröimässä laaksossa.

”Toimeksiantonamme oli suunnitella Tukholman korkein, tiivein ja ympäristöystävällisin uusi asuinalue. Rakennusmateriaalina puulla on nykyisistä rakennusmateriaaleista pienimmät hiilidioksidipäästöt ja sen vuoksi se oli meille itsestäänselvä valinta uuden ruotsalaisen kaupunginosan rakentamiseksi”, arkkitehtitoimisto kertoo verkkosivuillaan.