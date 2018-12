Helsinkiläismiehet kehittivät päivässä takuuvarman ratkaisun kauppakeskus Rediin eksyneille

Voisiko tässä olla ratkaisu kauppakeskus Redin koettuun sekavuuteen? Helsinkiläiset Erik Piehl ja Ilari Vallivaara kertovat rakentaneensa kaksi viikkoa sitten älypuhelimiinsa sovelluksen, jonka avulla asiakas voi jatkuvasti seurata liikkumistaan kauppakeskuksen pohjapiirroksessa.

Piehl ja Vallivaara päätyivät kartoittamaan Redin pohjapiirrosta työpaikkansa, Indoor Atlaksen, järjestämässä ideointitapahtumassa.

”Tämä kiinnosti ihan itseämmekin, että miten tämä tulee toimimaan”, Piehl, yrityksen toimitusjohtaja, kertoo.

Työ vei kaikkiaan kokonaisen päivän, sillä miesten piti ensin kävellä kauppakeskus läpi ja merkitä sopivia paikkoja tunnistettaviksi maamerkeiksi. Miehet käyttivät kartoituksessa hyväkseen yrityksen jo aiemmin tekemää ohjelmaa.

”Hieno paikka”

Ostoskeskus tuntui kyllä aluksi sekavalta, Piehl tunnustaa. ”Tietysti kävelin sitä läpi silmät kännykän ruudussa, että päähuomio oli ehkä toisaalla. Itsekin sitten eksyin siellä.”

Kun kaksikko sai karttapohjan toimimaan, he tietysti kokeilivat sitä.

”Se toimi heti ja täytyy sanoa, että [Redi] on hieno paikka, soisi kyllä että se otettaisiin omaksi. Ehkä siinä arkkitehtuurissa on ajateltu tällaista huvipuiston rakennetta. Siinä luodaan sellainen illuusio, että paikka on todellisuutta isompi kun kaikkialle ei näe.”

Piehl huomauttaa, että heidän rakentamansa kotikutoisen sovelluksen tekeminen ei ollut vaikeaa.

”Sellaisen voisi periaatteessa tehdä kuka tahansa ohjelmointitaitoinen itselleen tällä meidän menetelmällä.”

Rakennukset vaikuttavat maapallon magneettikenttään

Piehlin luotsaama Indoor Atlas ei varsinaisesti tee itse sovelluksia. Yritys kehittää paikannusmenetelmiä sisätiloja varten ja käyttää tässä hyväkseen muun muassa maapallon magneettikenttää.

Rakennukset vaikuttavat maapallon magneettikenttään ja nykyisissä älypuhelimissa olevat kompassit ovat riittävän tarkkoja havaitsemaan rakennusten vaikutukset magneettikentässä.

Yrityksen menetelmään perustuvia sovelluksia tai ohjelmia on käytössä jo lukuisissa, ehkä Rediäkin sekavammissa, kauppapaikoissa kuten isoissa kauppakeskuksissa Kiinassa tai Thaimaan Bangkokin Chatuchak- markkinoilla.

”Tällainen tekniikka on meille tuttua”

Redin markkinointipäällikkö Heli Vainio sanoo, että Redissä otetaan ilomielin vastaan kaikki ehdotukset. Redi julkisti tiistaina kilpailun, jossa etsitään ratkaisuehdotuksia kauppakeskuksen ongelmiin. Palkintorahaa on jaossa 30 000 euroa.

Vainion mukaan pelkkä kännykkäsovellus ei kuitenkaan ole nyt se, mitä etsitään. ”Tällainen tekniikka on meille tuttua ja sellaisia on jo tarjottukin. Nyt kuitenkin haetaan enemmänkin maailmanluokan ratkaisuja. Tämä voi olla osa sitä, mutta ei yksin kyllä riitä.”

Vainion mukaan kännykän näytöltä luettava kartta tai muu vastaava sovellus tuo mukanaan lieveilmiöitä.

”Kyllä me toivotaan, että kauppakeskuksessa enemmän katsottaisiin ympärille eikä sitä kännykän näyttöä. Varsinkin kun siitä puhutaan muutenkin, että sitä tuijotetaan liikaa.”

”On totuuden nimissä sanottava, että tarvitsemme myös fyysisiä opasteita. Sen lisäksi sellaiset maamerkit voisivat olla hyviä, niistä voi muistaa olleensa samassa paikassa aiemminkin”, Vainio sanoo.

Vainio muistuttaa, että Redin mutkikkaasta pohjaratkaisusta on tullut myös myönteistä palautetta. ”Joidenkin mielestä on ollut mukavaa, että tulee yllätyksiä mutkan takaa, ettei kaikkea näe heti kerralla.”