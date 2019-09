DEN ja Taaleri sopivat 20–25 hallin toimituksista

Sopimuksen mukaan tavoitteena on, että DEN toimittaa Taalerin rahastolle vuoden 2021 loppuun mennessä 20–25 Talliosake-hallia eli noin 700 yksittäistä vuokrattavaa tilaa Suomessa ja Ruotsissa. DEN myös vuokraa ja isännöi valmiit Taalerin rahaston kohteet.

Yritykset solmivat esisopimukset noin puolet sopimuskokonaisuudesta kattavista toimituksista syyskuussa. Ensimmäiset hallit siirtyvät rahaston omistukseen jo tämän vuoden aikana.

Rahaston omistukseen siirtyvät hallit rakennetaan logistisesti keskeisille paikoille pääosin Turun, Tampereen ja pääkaupunkiseudun talousalueille sekä Ruotsissa suur-Tukholman talousalueelle. Tiloista noin kaksi kolmasosaa toteutetaan Suomeen ja kolmasosa Ruotsiin.

”Taaleri-yhteistyö nopeuttaa DENin Talliosake-konseptin levittämistä Ruotsissa, jossa ensimmäiset Talliosakkeet ovat jo täyteen vuokrattuja. Myös kotimaassa vahvistamme Taaleri-yhteistyön avulla merkittävästi tähän mennessä noin 4000 tilan Talliosake-verkostoamme”, Talliosakkeen liiketoimintajohtaja Markus Alitalo sanoo tiedotteessa.

Tilojen tärkein käyttäjäryhmä on mikroyritykset. Tiloja hankkivat myös työskentely- ja harrastetiloja kaipaavat yksityishenkilöt. Uusien asuntojen tehokkaammat neliöt luovat tilatarpeita vapaa-ajan harrastamiseen ja tavaroiden säilyttämiseen.

Taaleri Tallikiinteistöt ky on vaihtoehtorahasto, jonka tavoitteena on sijoittaa varansa talliosakekohteisiin Suomessa ja Ruotsissa. Rahasto avattiin sijoittajille syyskuussa 2018 ja vuoden loppuun mennessä sijoitussitoumuksia kerättiin yhteensä noin 300 sijoittajalta. Rahasto on aloittanut sijoitustoimintansa.