Joka neljännellä rakennusalan yrityksellä on heikko luottoluokitus – vakava uhka maksuhäiriöille ja konkurssille

Taloustietoihin erikoistuneen Asiakastieto Groupin mukaan kaikista suomalaisyrityksistä 13,5 prosentilla oli heikko Rating Alfa -luokitus (B/C) maaliskuussa 2020, kun koronaepidemia alkoi vaikuttaa Suomen talouteen.

Toimialakohtaiset erot ovat erittäin suuria. Rakennusalalla heikko luokitus oli maaliskuussa joka neljännellä (25,5 %) yrityksellä. Heikko luottoluokitus kertoo moninkertaisesti kohonneesta riskistä saada maksuhäiriömerkintä tai ajautua konkurssiin. Alalle uutinen ei ole sinänsä yllättävä.

”Datakatsauksessa on otettu koko toimiala mukaan ja aika moni rakennusalan yritys on aika pieni. Tässä on otettu kantaa koko toimialaan ja yritykset ovat riskisempiä. Todennäköisyys maksuhäiriömerkintöihin ja konkurssiin on suurempi kuin muilla toimialoilla”, Asiakastiedon liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen kertoo.

Kiinteistöjen omistajille hälyttävä tieto selvityksessä on se, että heikoimmassa kunnossa jo valmiiksi oli ravitsemusala, jonka yrityksistä useampi kuin joka kolmas (35,5 prosenttia) oli B- tai C-luokissa jo ennen koronavirusta.

Tänä vuonna yritykset ovat Asiakastiedon datakatsauksen mukaan jo jättäneet yhteensä tasan tuhat konkurssihakemusta ja se on noin 11 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Hakemukset ovat kohdistuneet 921 eri yritykseen. Esimerkiksi pääsiäisen jälkeisellä viikolla 46 yritystä haettiin konkurssiin.

Konkursseja on ollut alkuvuonna enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

”Konkurssien määrä ei anna oikeaa kuvaa yrityksistä vaan seuraamme ennemminkin trendiä. Heikko luottoluokitus on suurempi riski ja koronatilanne nostaa riskin selvemmin esille. Yrityksen toiminnalle heikko luottoluokitus on vakava paikka, sillä esimerkiksi toiminnan jatkumisen kannalta rahoitusta on vaikeampi saada.”

Lainsäädäntö muuttui konkurssihakemuksissa, ensin tulee maksuvaikeuksia, nopea konkurssi hidastuu pikkuisen, viime viikolla oikeusministeriön sivuilta 16.4. lakiesitys annettu lakiesitys, maksukyvyttömyys, jos ei ole viikon kuluttua, nopeampi konkurssi

Asiakastieto Group julkaisee joka viikko datakatsauksen, jossa on esimerkiksi konkursseja ja muuta yritystalouden kehitystä kuvaavaa tietoa.

Hitaampi konkurssi

Hallitus antoi eduskunnalle käsiteltäväksi pääsiäisen jälkeen lakiesityksen, jolla rajoitetaan velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin.

Koronavirusepidemia aiheuttaa monille yrityksille taloudellisen ahdingon, joka ei kuitenkaan useimpien osalta jää pysyväksi. Lakiesityksen tavoitteena on auttaa mahdollisimman monia yrityksiä selviämään koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista.

”Niin sanottuja turhia konkursseja tulee nyt välttää. Osa elinkelpoisista ja hyvin voivista yrityksistä on koronavirusepidemian takia joutunut tilapäisiin maksuvaikeuksiin, mikä tavallisesti voisi johtaa konkurssiin. Nyt tehtävillä muutoksilla annamme yrityksille aikaa selviytyä haastavien aikojen yli ilman, että yritystoimintaa täytyy lopettaa, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo Oikeusministeriön tiedotteessa.

Konkurssin edellytyksenä on maksukyvyttömyys. Konkurssilaissa yritys oletetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei ole maksanut velkaansa viikon päästä siitä, kun se on saanut maksukehotuksen.

Lakimuutoksen myötä näin ei enää käy. Maksukyvyttömyyden pitää olla pidempikestoista, jotta velkoja voi jatkossa tehdä konkurssihakemuksen.

Muutoksen odotetaan vaikuttavan myös perintäyhtiöiden toimintaan ja rajoittavan konkurssiuhan käyttämistä perinnässä. Näin varmistetaan, että velkojat eivät käytä konkurssiuhkaista maksukehotusta, kun ne perivät saatavia yrityksiltä, jotka ovat joutuneet koronaepidemian vuoksi vaikeuksiin.

Laki tulee voimaan mahdollisimman pian ja on voimassa 31.10.2020 saakka.