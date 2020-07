Opiskelijoille rakennetaan 8-kerroksinen puukerrostalo Tampereelle

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS rakennuttaa Kauppiin kahdeksankerroksisen puukerrostalon CLT-tilaelementeistä. Kohteeseen tulee 70 asuntoa.

Kohteen tilaelementit toimittaa Elementti Sampo. Kohteen pääurakoitsijana toimii Hartela Länsi-Suomi ja arkkitehtina BST-Arkkitehdit.

”Olemme tehneet strategisen päätöksen tutkia uudiskohteemme puurakenteisena. Odotamme innolla kohteesta saatavia kokemuksia. On tärkeää, että osaamista kasvatetaan konkreettisten kohteiden kautta Pirkanmaalla”, kertoo hankekehitysjohtaja Juhani Puhakka.

Kohde on TOASin ensimmäinen puukerrostalo, ja suunnitelmissa on useampia uusia kohteita. Suurin suunnitteluvaiheessa oleva kohde on Hippoksen kortteli, johon on tulossa mahdollisesti moninkertainen määrä puurakentamista Kauppiin verrattuna.

”Kohde koostuu pääosin yksiöistä ja tämän kaltaisia rakennuksia on erittäin tehokasta tehdä tilaelementeistä. Viikossa valmistuu kymmenen asuntoa Kuhmon tehtaalla. CLT:n painosta noin puolet on hiiltä, koko rakennus toimii suurena hiilivarastona koko elinkaarensa ajan ja on todellinen ekoteko”, Elementti Sampon myyntijohtaja Sauli Ylinen sanoo.