Lehto rakentaa Noli Studion kolmannen kohteen – Vantaan Myyrmäkeen 320 asuntoa

Pohjoismaisen kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö NREP:n viime vuonna lanseeraama Noli Studios -konseptin kolmas kohde valmistuu Myyrmäkeen Vantaalle syksyllä 2021.

Myyrmäkeen rakennettavaan kohteeseen tulee 322 studiota. Asiakkaiden käytössä on yli tuhat neliötä yhteistilaa, muun muassa kuntosali, saunaosasto, pyörävarasto sekä tiloja oleskeluun ja työskentelyyn. Noli Studios Myyrmäen on suunnitellut Avarrus Arkkitehdit, ja sisustussuunnittelijana toimii dSign by Vertti Kivi. Kohteen rakentamisesta vastaa Lehto Group.

Noli Studios on kehitetty palvelemaan nuoria aikuisia, mutta NREP:n mukaan se palvelee myös expatteja, remontoijia sekä projektityöntekijöitä. Ensimmäiset kohteet avattiin Helsinkiin Katajanokalle ja Sörnäisiin syksyllä 2019.

Yhtiön tavoitteena on laajentaa konseptia jopa kymmeneen uuteen kohteeseen pääkaupunkiseudulla lähivuosina.