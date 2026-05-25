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Kategoriat Uutiset Asunnot

Asiantuntija Kalasataman palosta: Tuli eteni todennäköisesti julkisivun ilmaraossa

Talon oli rakentanut vuonna 2016 Lemminkäinen.

Kirjoittajat Sami Takala / HS Roosa Welling / HS Vilma Ikola / HS
Kirjoitettu 25. toukokuuta 2026, 18:38
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2 kommenttia artikkeliin Asiantuntija Kalasataman palosta: Tuli eteni todennäköisesti julkisivun ilmaraossa
Kuvassa näkyy parveke, jolla sijainneesta grillistä palon epäillään saaneen alkunsa. Kuva: Saara Mansikkamäki / HS

Helsingin Kalasataman tuhoisa tulipalo sai alkunsa todennäköisesti kaasugrillistä neljännen kerroksen parvekkeelta, josta se levisi kerrostalon katolle. Katto tuhoutui, mutta ylemmät parvekkeet ja kerrokset säästyivät palossa suuremmilta vaurioilta.

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Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Asiantuntija Kalasataman palosta: Tuli eteni todennäköisesti julkisivun ilmaraossa”

  1. Vuosikausia olen ihmetellyt, että televiosta tulevissa stailausohjelmissa kaasugrilli sijoitetaan PUUseinän viereen tai räystään alle. Lähtökohtaisesti grilli on turvallinen ellei tapahdu jotain ennelta arvaamatonta kuten rasvapaloa.
    Luulisi suunnittelijoiden arvostavan paloturvallisuutta ja riskien vähentämistä, oli se sitten pakollista tai harkinnanvaraista.

  2. Olen huomannut kokemuksesta että halpojen kaasugrillien takaosa kuumenee niin paljon ettei ole ihme jos jokin herkästi palava esine tai aine aiheuttaa tulipalon. Myös oikealla parvekkeiden palosaumauksella voidaan hidastaa kyseisiä tapaturmia

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