Asiantuntija Kalasataman palosta: Tuli eteni todennäköisesti julkisivun ilmaraossa
Talon oli rakentanut vuonna 2016 Lemminkäinen.
Helsingin Kalasataman tuhoisa tulipalo sai alkunsa todennäköisesti kaasugrillistä neljännen kerroksen parvekkeelta, josta se levisi kerrostalon katolle. Katto tuhoutui, mutta ylemmät parvekkeet ja kerrokset säästyivät palossa suuremmilta vaurioilta.
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Vuosikausia olen ihmetellyt, että televiosta tulevissa stailausohjelmissa kaasugrilli sijoitetaan PUUseinän viereen tai räystään alle. Lähtökohtaisesti grilli on turvallinen ellei tapahdu jotain ennelta arvaamatonta kuten rasvapaloa.
Luulisi suunnittelijoiden arvostavan paloturvallisuutta ja riskien vähentämistä, oli se sitten pakollista tai harkinnanvaraista.
Olen huomannut kokemuksesta että halpojen kaasugrillien takaosa kuumenee niin paljon ettei ole ihme jos jokin herkästi palava esine tai aine aiheuttaa tulipalon. Myös oikealla parvekkeiden palosaumauksella voidaan hidastaa kyseisiä tapaturmia