Pohjola Rakennus rakentaa 29 asuntoa Helsingin Vallilaan

Pohjola Rakennus on käynnistänyt Helsingin Vallilaan rakennettavan Asunto Oy Helsingin Vallilan Piilon rakennustyöt. Samalla myös kohteen myynti on alkanut. Rakennuksen alustava valmistuminen on loppuvuonna 2022.

Kahdeksankerroksiseen rakennukseen tulee 29 asuntoa, joiden koot ovat yksiöstä aina nelhän huoneen huoneistoihin. Erilaisia asuntopohjia on yhteensä yhdeksän.

Piilo rakennetaan Sammatintielle aivan Vallilanlaakson kupeeseen, ja se on kolmesta uudesta rakentuvasta talosta keskimmäinen. Yhteensä alueelle rakennetaan viisi taloa ja kokonaisuudessaan noin 200 asuntoa.