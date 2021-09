Kojalle on nimitetty uusi toimitusjohtaja

Karhulla on pitkä kokemus kansainvälisen liiketoiminnan tehtävistä. Hän siirtyy Kojalle saksalaisen KSB Groupin palveluksesta, jossa hän on työskennellyt eri tehtävissä. Ennen Kojalle siirtymistä hän toimi Pohjois-Euroopan aluevastaavana sekä Ruotsin ja Suomen maayhtiöiden toimitusjohtajana.

Aiemmin Karhu on työskennellyt myynti- ja projektitehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla.

Kojan hallitus painotti uuden toimitusjohtajan valinnassa laajaa johtamiskokemusta useista eri tehtävistä ja kehitysprojekteista kansainvälisen liiketoiminnan ja henkilöstön parissa.

Koja oy on viime vuosina investoinut kotimaiseen tuotantoon ja teknologiaan. Perheyhtiö aikoo jatkossakin panostaa liiketoimintaan Suomessa ja hakea lisää kansainvälistä kasvua.

Koja on osa Koja-Yhtiöt -konsernia. Yhtiö on toiminut 86 vuotta. Ilmankäsittelytuotteiden lisäksi se tekee puhaltimia teollisuudelle. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 72 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 320 henkilöä. Yhtiöllä on toimipisteet Suomessa ja Ruotsissa ja tytäryhtiöt Venäjällä ja Yhdysvalloissa.