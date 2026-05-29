Lääketeollisuus tavoittelee investoinneissaan miljardiluokkaa vuoteen 2030 mennessä
Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen kasvavat vuosi vuodelta ja reipasta tahtia. Tavoitteena on saavuttaa miljardiluokan vuotuinen investointitahti vuoteen 2030 mennessä.
Lääketeollisuuden yritykset investoivat Suomeen selvästi aiempaa enemmän. Lääketeollisuus ry:n toteuttaman toimialan investointikyselyn mukaan yritykset investoivat 504 miljoonaa euroa vuonna 2025, kun investoinnit vuonna 2024 olivat 460 miljoonaa euroa. Kasvua on noin 10 prosenttia, minkä teollisuus näkee valonpilkahdukseksi koko kansantaloudelle.
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