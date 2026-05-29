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Kategoriat Rakentaminen Projektit Talous Uutiset

Lääketeollisuus tavoittelee investoinneissaan miljardiluokkaa vuoteen 2030 mennessä

Lääketeollisuuden investoinnit Suomeen kasvavat vuosi vuodelta ja reipasta tahtia. Tavoitteena on saavuttaa miljardiluokan vuotuinen investointitahti vuoteen 2030 mennessä.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 29. toukokuuta 2026, 11:43
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Ei kommentteja artikkeliin Lääketeollisuus tavoittelee investoinneissaan miljardiluokkaa vuoteen 2030 mennessä
Lääketeollisuuden investoinnit kasvavat huomattavasti, mutta investointiympäristöön pitää silti panostaa. Kuva: Lääketeollisuus ry

Lääketeollisuuden yritykset investoivat Suomeen selvästi aiempaa enemmän. Lääketeollisuus ry:n toteuttaman toimialan investointikyselyn mukaan yritykset investoivat 504 miljoonaa euroa vuonna 2025, kun investoinnit vuonna 2024 olivat 460 miljoonaa euroa. Kasvua on noin 10 prosenttia, minkä teollisuus näkee valonpilkahdukseksi koko kansantaloudelle.

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