”Tuli sellainen olo, että tämä voisi olla minua varten” – Inframarkkinan kiinnostava tilanne houkutteli Haasmaan Destiaan
Heikki Haasmaa siirtyi maaliskuun alussa Sitowisen johdosta Destian toimitusjohtajaksi.
Heti haastattelun aluksi Destian tuore toimitusjohtaja Heikki Haasmaa paljastaa yllätyksen. Hän on yrityksessä töissä jo toisessa polvessa ja itse asiassa toista kertaa. Sekä hänen isänsä että setänsä ovat olleet yrityksessä töissä.
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