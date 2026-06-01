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Kategoriat Infra

”Tuli sellainen olo, että tämä voisi olla minua varten” – Inframarkkinan kiinnostava tilanne houkutteli Haasmaan Destiaan

Heikki Haasmaa siirtyi maaliskuun alussa Sitowisen johdosta Destian toimitusjohtajaksi.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 1. kesäkuuta 2026, 6:00
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Heikki Haasmaa pitää tärkeänä, että Destialla on monta eri tukijalkaa. Kuva: Destia

Heti haastattelun aluksi Destian tuore toimitusjohtaja Heikki Haasmaa paljastaa yllätyksen. Hän on yrityksessä töissä jo toisessa polvessa ja itse asiassa toista kertaa. Sekä hänen isänsä että setänsä ovat olleet yrityksessä töissä.

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