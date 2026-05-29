Rakennuslehden selvitys: Asuntomarkkina pysyy syväjäässä, yllättäen gryndin aloitukset vähenivät yhä Gryndin aloitusten orastava kasvu kääntyi uuteen laskuun, vaikka asuntoja on myynnissä ennätysvähän. Uusien asuntojen kaupassa nähtiin taas uudet pohjat.

Rakennuslehden markkinakatsaus kertoo, että gryndimarkkina on edelleen syväjäässä. Toipumista ei tapahtunut talvikauden aikana, ja kokonaisuutena tilanne on ennallaan. Uusien asuntojen kauppa on ennätysmäisen matalalla ja aloitukset laskivat edelleen. Pieni valonpilkahdus on, että rakentajat ovat saaneet joitain tilauksia sijoittajille tehtävistä vuokrakohteista.