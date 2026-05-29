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Kategoriat Asunnot Rakentaminen Suhdanne Talous Uutiset

Rakennuslehden selvitys: Asuntomarkkina pysyy syväjäässä, yllättäen gryndin aloitukset vähenivät yhä

Gryndin aloitusten orastava kasvu kääntyi uuteen laskuun, vaikka asuntoja on myynnissä ennätysvähän. Uusien asuntojen kaupassa nähtiin taas uudet pohjat.

Kirjoittaja Mikko Kortelainen
Kirjoitettu 29. toukokuuta 2026, 6:00
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1 kommentti artikkeliin Rakennuslehden selvitys: Asuntomarkkina pysyy syväjäässä, yllättäen gryndin aloitukset vähenivät yhä
Gryndiasuntoja rakennetaan edelleen vähän ja kauppa käy nihkeästi. Kuva: Rami Marjamäki

Rakennuslehden markkinakatsaus kertoo, että gryndimarkkina on edelleen syväjäässä. Toipumista ei tapahtunut talvikauden aikana, ja kokonaisuutena tilanne on ennallaan. Uusien asuntojen kauppa on ennätysmäisen matalalla ja aloitukset laskivat edelleen. Pieni valonpilkahdus on, että rakentajat ovat saaneet joitain tilauksia sijoittajille tehtävistä vuokrakohteista.

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