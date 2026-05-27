Korjausrakentajan urapolku vei liiketoimintajohtajaksi
Sitowisen Talo-liiketoiminta sai toukokuussa uuden johtajan. Pestiin tarttui Tero Hannuksela.
Hannukselan vastuulla oli aiemmin rakennuttaminen ja erikoispalvelut. Työsarkana on vauhdittaa Talo-liiketoiminnan kasvua, panostaa uusiin asiakassegmentteihin sekä tehostaa toimintamalleja.
Siirryit koko Talo-liiketoiminnan luotsiksi. Kuinka paljon muuttui toimenkuva ja vastuualue?
Olin viimeiset kolme vuotta toimialajohtajana. Nyt vastuualue kattaa kaikki Sitowisen talo- ja kiinteistöpuolen asiantuntijapalvelut.
Millaista joukkuetta luotsaat ja mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?
Luotsaan noin 600 asiantuntijan liiketoiminta-aluetta, joka kattaa rakennetekniikan, talotekniikan, korjausrakentamisen palvelut, rakennuttamisen ja erikoispalvelut. Tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja kiihdyttää liiketoimintaa erityisesti strategisissa asiakassegmenteissä, kuten teollisuudessa, datakeskuksissa ja energiassa. Samalla kehitämme toimintamalleja entistä sujuvammiksi ja skaalautuvammiksi.
Olet ollut Sitowisessä yli 11 vuotta. Mikä on pitänyt talossa vuodesta toiseen?
Sitowise on ollut hyvä työnantaja, ja olen saanut kasvaa ja kehittyä sen kanssa samaa matkaa. Tärkein viihtyvyystekijä on ollut kuitenkin se, että olen voinut olla ensimmäisestä työpäivästä lähtien työyhteisössä täysin oma itseni.
Tero Hannuksela
- Syntynyt Pietarsaaressa 1983
- Insinööri AMK, rakennustekniikka, Vaasan ammattikorkeakoulu, 2008
- Liiketoimintajohtaja, Talo-liiketoiminta, Sitowise, 5/2026–
- Toimialajohtaja, Rakennuttaminen ja erikoispalvelut, Talo-liiketoiminta-alue, Sitowise, 2023–2026
- Yksikönjohtaja, Länsi- ja Pohjois-Suomi, korjausrakentaminen, Sitowise, 2022–2023
- Toimialan kehitysjohtaja, korjausrakentaminen, Sitowise, 2019–2023
- Liiketoiminnan kehityspäällikkö, Sitowise, 2018–2019
- Ryhmäpäällikkö, kunto- ja sisäilmatutkija, Wise Group, 2015–2017
- Projektipäällikkö ja korjausrakentamisen asiantuntija, Drytec, 2009–2015
- Teräsrakennesuunnittelija ja projekti-insinööri, Rautaruukki, 2007–2009
- Harrastaa liikuntaa ja äänikirjoja
Mitkä ovat ammatillisia vahvuuksiasi?
Ihmisten kohtaaminen, asiakaslähtöisyys ja toimeenpanokyky.
Mikä veti aikanaan rakennus- ja suunnittelualalle?
Ajauduin rakennustyömaille jo työurani alussa. Vuosien saatossa olen kahlannut aika laajasti läpi rakennusalan työmaa- ja asiantuntijapalveluja. En ole koskaan tehnyt sen kummempaa urasuunnittelua, joten mielessä ei ole myöskään ollut muita uravaihtoehtoja.
Mitkä ovat olleet työurasi tähtiprojekteja?
Uran varrelle mahtuu monia merkittäviä hankkeita. Niiden sijaan nostaisin kuitenkin esiin liiketoiminnan kehityshankkeet ja uusien liiketoimintojen käynnistykset. Parhaita hetkiä ovat olleet tilanteet, joissa tunnistettu asiakastarve on viety käytännöiksi ja uusiksi liiketoiminnoiksi. Näissä hankkeissa on yhdistynyt monen eri asiantuntijan panos, kyky ratkaista asiakkaan haasteita ja helpottaa heidän arkeaan.
