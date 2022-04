Vaasan museonrannan arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin 12-kerroksinen tiilirakennus

Voittajaksi valittu ehdotus ”Strandgatan No.1” perustuu yhteen selkeään 12-kerroksiseen, tiilijulkisivuiseen rakennukseen. Tornitalo muodostaa parin vanhalle myllyn elevaattoritornille.

Arkkitehtuurikutsukilpailun järjesti kiinteistökehitysyhtiö Fincap yhteistyössä Vaasan kaupungin kanssa. Kilpailu toteutettiin Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n kilpailusääntöjen mukaisesti.

Kilpailutontilla on Vaasanmyllyn rakennuttamat betonisiilot ja lämpökeskus. Ne ovat olleet olleet tyhjillään ja käyttämättöminä 1990-luvun lopulta lähtien.

”Strandgatan No.1” täytti tuomariston mielestä parhaiten kilpailuohjelman tavoitteet. Voittanut ehdotus perustuu yhteen selkeään 12-kerroksiseen, tiilijulkisivuiseen rakennukseen, joka muodostaa parin vanhalle myllyn elevaattoritornille ja jossa asuinrakennusosa liittyy luontevasti maantasoon kaksikerroksisella katutilaa rajaavalla koko tontin täyttävällä jalustaosalla.

Ehdotus huomioi myös Academillin matalamman osan. Asuinrakennusosa on käännetty irti Museokadusta ja suunnattu kohti päänäkymää. Näin myös Academillin kortteli saa merinäkymät ja paremmin luonnonvaloa. Ehdotuksessa suurin osa asunnoista on saatu aukeamaan kahteen suuntaan ja kaikilla on merinäköala sekä suuri parveke.

Voittaneen kilpailuehdotuksen laatineeseen työryhmään kuuluivat arkkitehtisuunnittelusta vastanneen Sigge arkkitehtien lisäksi Loci Maisema-arkkitehdit ja Sweco. Työryhmän vastuullinen vetäjä oli arkkitehti Pekka Mäki Sigge Arkkitehdeistä.

Tuomaristo myönsi kunniamaininnan JKMM Arkkitehtien työryhmän ehdotukselle ”Lyhde” sen ansiokkaasta veistoksellisen pistetalotyypin kehittelystä. Muita ehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Kilpailun tarkoituksena oli löytää kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti erittäin korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa kulttuuriympäristöön sopeutuminen sekä toiminnalliset, teknistaloudelliset ja energiatehokkuustavoitteet toteutuvat tasapainoisesti.