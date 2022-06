OP-ryhmä: Asuntomarkkinat viilentyvät – myös pk-seudun hintaralli on rauhoittunut

Asuntomarkkinoiden veto on jatkunut alkuvuonna kohtuullisen hyvänä, mutta asuntokauppa on rauhoittunut selvästi viime vuoden huippulukuihin verrattuna. Myös asuntojen hinnat ovat jatkaneet nousuaan vuoden takaiseen verrattuna, mutta tahti on selvästi hidastunut.

Tiedot ilmenevät OP-ryhmän tuoreesta asuntomarkkinakatsauksesta, jonka mukaan asuntojen hinnat nousivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuoden takaiseen nähden keskimäärin 3,4 prosenttia. Suurissa kaupungeissa hinnat nousivat keskimäärin 3,8 prosenttia ja niiden ulkopuolella 2,6 prosenttia. Suurten kaupunkien hintojen nousua vetivät Oulu, Turku ja Tampere.

Vahvinta nousu oli Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Keski-Pohjanmaalla. Laskusuunnassa oltiin puolestaan Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Pohjois-Karjalassa. Valtaosassa maakunnista hinnat ovat laskeneet viime vuodet, mutta korona-aika näyttää ainakin toistaiseksi kääntäneen tämän kehityksen.

”Asuntojen hintojen nousu on jakautunut alkuvuonna maantieteellisesti tasaisemmin kuin aikaisemmin, ja huhtikuussa se oli keskimäärin nopeampaa suurten kaupunkien ulkopuolella. Lisäksi pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat nousseet viime kuukausina muuta maata hitaammin. Kaupungistumisen megatrendille ei kuitenkaan ole nähtävissä merkittävää käännettä”, OP-ryhmän ekonomisti Joona Widgrén toteaa tiedotteessa.

Nouseva korkotaso yhtenä jarruna

OP Ryhmän ekonomistit odottavat asuntojen hintojen nousun hidastuvan tänä vuonna 0,5–1,5 prosenttiin, mikä on selvästi viimevuotista hitaampaa. Ensi vuonna asuntojen hintojen nousua painavat entisestään korkojen nousu ja hidastuva talouden veto, ja hintojen muutoksen ennustetaan olevan -0,5 ja 0,5 prosentin välillä.

Inflaation pysytellessä korkeana asuntojen reaalihinnat laskevat niin tänä kuin ensi vuonna. Markkinoiden odotuksissa on, että asuntolainojen yleisin viitekorko 12 kuukauden euribor on vuoden kuluttua noin 2 prosenttia.

”Rahoituskustannusten nousulla on asuntomarkkinoille kasvua hidastava vaikutus. Arviomme perusteella prosenttiyksikön nousu korossa voisi hidastaa asuntojen hintojen nousua kahdella prosenttiyksiköllä”, Widgrén sanoo.

Korkojen ripeän nousun lisäksi asumismenoja nostavat kohonneet energian hinnat. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt yleistä epävarmuutta, mikä heijastuu asuntomarkkinoille selvästi lisääntyneenä varovaisuutena.