”Muistelen varmasti vielä kiikkustuolissa” – Ylvan toimitusjohtaja vaihtuu
Leea Tolvas ehti toimia Ylvan toimitusjohtajana sekä HYY:n talousjohtajana helmikuusta 2021 lähtien.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) omistaman kiinteistösijoitus- ja ravintola-alan yhtiö Ylvan toimitusjohtaja vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Leea Tolvas lopettaa yhtiön palveluksessa. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nousee Ylvan rahoituspäällikkö Pekka Huotari.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “”Muistelen varmasti vielä kiikkustuolissa” – Ylvan toimitusjohtaja vaihtuu”