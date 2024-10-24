Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Kiinteistöt

”Muistelen varmasti vielä kiikkustuolissa” – Ylvan toimitusjohtaja vaihtuu

Leea Tolvas ehti toimia Ylvan toimitusjohtajana sekä HYY:n talousjohtajana helmikuusta 2021 lähtien.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 24. lokakuuta 2024, 13:23
Lyyra-kortteli Hakaniemessä. Kuva. Jussi Helttunen

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) omistaman kiinteistösijoitus- ja ravintola-alan yhtiö Ylvan toimitusjohtaja vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Leea Tolvas lopettaa yhtiön palveluksessa. Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nousee Ylvan rahoituspäällikkö Pekka Huotari.

