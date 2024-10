Taloyhtiöille kansantajuinen sää- ja ilmasto-opas – asialla Kiinteistöliitto

Kiinteistöliitto on julkaissut verkkosivuillaan taloyhtiöille suunnatun oppaan, jonka avulla ne voivat varautua vaikeutuviin sääolosuhteisiin ja sään ääri-ilmiöihin. Opas on tarkoitettu etenkin taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille ja osakkaille, mutta Kiinteistöliiton mukaan siinä on hyödyllistä tietoa kaikille kiinteistönomistajille.