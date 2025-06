Jättisairaala koettelee talotekniikkatoimijoiden resursseja Helsingin Laakson yhteissairaalahanke on kaikilla mittareilla mammuttihanke. Jättimäisen hankkeen talotekniikka vaatii kolmen ison urakoitsijan resurssit vuosikymmenen loppuun saakka.

Kiireisimpänä aikana Laakson sairaalan rakennustyömaalla on puolisentoista tuhatta työntekijää, joista karkeasti arvioiden noin 350 on taloteknisiä asentajia, parhaimmillaan heitä on työmaalla yli 400. Hankkeen urakkakilpailutus olikin talotekniikan osalta monella tapaa poikkeava.