GRK antoi positiivisen tulosvaroituksen
Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton myönteinen kehitys on jatkunut huhti–toukokuussa.
GRK Infra nostaa ohjeistustaan vuodelle 2025. Yhtiö kertoo liikevaihtonsa ja liikevoittonsa myönteisen kehityksen jatkuneen huhti–toukokuussa. GRK:n projektit ovat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edenneet ennakoitua nopeammin ja loppuvuoden projektiennusteet ovat tarkentuneet. Vahvan toteutuneen tuloskehityksen lisäksi uuden tilauskannan hankinnassa on onnistuttu.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “GRK antoi positiivisen tulosvaroituksen”