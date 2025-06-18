Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Talous Infra

GRK antoi positiivisen tulosvaroituksen

Yhtiön liikevaihdon ja liikevoiton myönteinen kehitys on jatkunut huhti–toukokuussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 18. kesäkuuta 2025, 17:30
Kuvituskuva. Kuva: GRK Kuva: Henri Luoma / www.hlp.fi

GRK Infra nostaa ohjeistustaan vuodelle 2025. Yhtiö kertoo liikevaihtonsa ja liikevoittonsa myönteisen kehityksen jatkuneen huhti–toukokuussa. GRK:n projektit ovat ensimmäisellä vuosipuoliskolla edenneet ennakoitua nopeammin ja loppuvuoden projektiennusteet ovat tarkentuneet. Vahvan toteutuneen tuloskehityksen lisäksi uuden tilauskannan hankinnassa on onnistuttu.

